Nuevo vídeo interactivo de Major Lazer

La banda estadounidense ha compartido el vídeo de Know No Better, tema que cuenta con la colaboración de Travis Scott, Quavo y Camila Cabello. El clip está dirigido por Philip Andelman y cuenta la historia de un joven bailarín que aspira a ser uno de los acompañantes de Major Lazer. Con un simple click se puede alternar entre la realidad y el sueño y ver la progresión del chico intentando acercarse al grupo.

Su ambición llega hasta tal punto que intenta impresionar a los propios Travis y Camila.

Esta idea permite al público disfrutar de dos vídeos completamente paralelos pues las escenas son prácticamente idénticas solo que cada una cuenta con un contexto diferente.

Know No Better es la pista que da nombre a su último EP lanzado hace apenas dos meses y el cual no incluye Run Up, tema interpretado con Nicki Minaj y lanzado a principios de año. Cabe destacar que este vídeo interactivo sólo puede disfrutarse a través de Eko, que lo han compartido así pus YouTube no permite esta opción y alterna entre ambas historias él mismo.