Nuevo vídeo de “The Way You Used to Do” de Queens of the Stone Age

La banda Queens Of The Stone Age ha compartido el vídeo de su último sencillo The Way You Used to Do, un clip dirigido por Jonas Åkerlund, artífice de otros pertenecientes a artistas como Beyoncé, Kesha, Lady Gaga o Madonna.

El tema en cuestión, The Way You Used To Do, forma parte del nuevo disco que saldrá bajo la firma de Queens Of The Stone Age y la producción de Mark Ronson. Villains, así se llama el LP, saldrá el 25 de agosto gracias a la compañía Matador e incluirá The Evil Has Landed, el tema anteriormente compartido por la banda.

Os dejamos una preview del vídeo pues puede verse completo en Apple Music.