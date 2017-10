Nuevo vídeo de Kendrick Lamar y Rich the Kid

El californiano Kendrik Lamar y el georgiano Rich the Kid han compartido el videoclip de su último tema colaborativo, New Freezer.

El clip lo han dirigido Dave Free, de The Little Homies, y Jack Begert. En él se puede ver a los dos intérpretes norteamericanos rapeando en frente de un restaurante chino y otros locales mientras Lamar se pide algo para llevar. Este tema ha aparecido es listas de artistas como YG Hootie, SZA, DJ KAY SLAY y muchos otros y será uno de los interpretados por el californiano en su próxima gira europea de febrero de 2018. Durante tal tour contará con su compañero James Blake.

Por su parte, Rich the Kid ha publicado un par de álbumes este año, Rich Forever 3 y The Rich Forever Away, ambos mixtapes.