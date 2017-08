Nuevo vídeo de Father John Misty. Stop-motion postapocalíptico

Hace menos de cuatro meses Josh Tillman, más conocido como Father John Misty, publicaba Pure Comedy su tercer álbum de estudio. Este nuevo proyecto de folk americano contaba con cuatro sencillos hasta la fecha hasta que el artista de Maryland ha subido a su cuenta de YouTube un nuevo vídeo. Esta vez de su canción Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution.

El clip está dirigido por Chris Hopewell, director de otros tan famosos como Burn The Witch de Radiohead o Don’t Get Captured de Run The Jewels). La historia narra el avance de una marioneta que camina por un mundo postapocalíptico al más puro estilo Mad Max o El Libro de Eli. Tillman está subastando los títeres del vídeo y donando las ganancias al Environmental Defense Fund. Dichas subastas se llevarán a cabo hasta el 13 de agosto. Este tema es uno de los excogidos por el artista durante su actual gira, en la que ya ha anunciado que está trabajando en un nuevo disco. Podéis ver este fantástico vídeo grabado en stop-motion en el post.