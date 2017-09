Nuevo vídeo de Belle and Sebastian para “We Were Beautiful”

Hace un par de meses el grupo de indie pop escocés retomaba su prolífica carrera con un nuevo single, dos años después de aquel Girls In Peacetime Want To Dance. Hoy, los de Glasgow vuelven a ser noticia gracias al lanzamiento del videoclip del mencionado tema We Were Beautiful. La pieza está dirigida por Blair Young, conocido por haber trabajado con sus compatriotas Franz Ferdinand. Además, está grabado en la ciudad natal de Belle and Sebastian y trata de representar experiencias vividas a través de diferentes velocidades, mientras la ciudad se despierta un sábado por la mañana. Al menos, así es como aparece en la descripción de YouTube.

El año pasado, el líder y vocalista del sexteto Stuart Murdoch, avisó en una entrevista para Pitchfork que estaban en proceso de grabación de nueva música y que su intención era editarla en una serie de EPs en vinilo. La canción producida por la propia banda junto a Brian McNeill podría formar parte de esos lanzamientos.

Finalmente, también ha habido notificación de una gira europea enfocada a principios del 2018. La primera parte del tour será en febrero y recorrerá países como Italia, Francia, Alemania o Noruega; para marzo han dejado las fechas británicas, finalizando el 27 en Irlanda. De momento no hay información sobre conciertos en nuestro país, aunque viendo la querencia que tienen a pasar por España seguro que les veremos en algún festival el próximo año.