Nuevo tema de Noel Gallagher & The High Flying Birds

Noel Gallagher lleva dos años colaborando con el productor, DJ y compositor David Holmes con la intención de lanzar pronto un nuevo disco. He aquí el primer adelanto de este nuevo trabajo acompañado de sus High Flying Birds, Holy Mountain.

El álbum en cuestión se llama Who Built The Moon? Y saldrá a la venta el viernes 24 de noviembre. Ya está disponible su reserva y cabe decir que contará con la participación de Johnny Marr, guitarrista de The Smiths entre muchas otras bandas. El sencillo en cuestión, Holy Mountain, cuenta con la colaboración de Paul Weller al órgano. El propio Noel Galagher lo describió así: “Fue una de las primeras cosas que David y yo hicimos en la primera semana de trabajo juntos. Supe al instante que iba a ser el primer sencillo. Hay tanta alegría en él que, hasta el día en que muera, será una de mis piezas favoritas de música que he escrito. Suena genial en vivo. A mis hijos les encanta, a los hijos de mis amigos les encanta y estoy seguro de que a los niños les encantará”.

Mientras los dos hermanos de Oasis se sumergen en sus últimos discos por separado, la disputa entre ellos no cesa. Hace poco Noel dijo que su hermano Liam “necesita ver a un psiquiatra”, lo que no agradó en absoluto al segundo.