Escucha un nuevo single de The Streets: “Boys Will Be Boys”

La banda de Mike Skinner presenta una nueva canción, Boys Will Be Boys. De esta manera van por el tercer sencillo deespués de dar a conocer el año pasado que The Streets regresaría en el 2018. Es así como en diciembre tuvimos el lanzamiento de Burn Bridges y I hate my Friends more than my enemies.

Estas canciones son la antesala a la gira que empezará el próximo mes y que hará regresar a The Streets a los escenarios luego de once años. El Tour llamado The Darker The Shadow The Brighter The Light , además, promete hacer un recorrido por sus clásicos Original Pirate Material y A Grand Don’t Come For Free.

Aquí les dejamos las fechas del Tour:

19 de abril – Birmingham O2 Academy

20 de abril – Glasgow O2 Academy

21 de abril – Manchester O2 Apollo

23 de abril – Leeds O2 Academy

25 de abril – London O2 Academy Brixton

26 de abril – London O2 Academy Brixton

27 de abril – London O2 Academy Brixton

Y mientras esperamos las novedades que traerá la gira, ya podemos disfrutar de este último lanzamiento.

Escucha “Boys Will Be Boys” de The Streets en Spotify y Apple Music