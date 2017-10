Nuevo single de Weezer “Weekend Woman”

La banda estadounidense Weezer ha sacado ya su cuarto adelanto para su nuevo disco Pacific Daydream. Este nuevo trabajo saldrá a la luz el próximo 27 de octubre de la mano de Crush Music / Atlantic Records.

De los cuatro temas que ya ha desvelado la banda, este es sin duda el de mayor duración, incluso más pulido que los tres anteriores, quizá es que se guardaban lo mejor para el final. Ellos mismos han declarado que este single Weekend Woman es el arreglo que le faltaba a ese Burning Sun, una demo de la época de su álbum homónimo, más conocido como The green álbum, podemos imaginar por qué.

Comenzaban los anuncios de este nuevo trabajo con la salida de Feels Like Summer el 6 de marzo de 2017. Ahora cinco meses después nos deleitan con este cuarto adelanto pero la banda no se ha limitado a desvelar este single, también ha revelado el tracklist completo de este nuevo LP: Mexican Fender, Beach Boys, Feels like Summer, Happy Hour, Weekend woman, QB Blizt, Stweet Mary, Get Right, La Mancha Screwjob y Any Friend of Diane’s.

Puedes disfrutar aquí de su último single, como decíamos, Weekend Woman.