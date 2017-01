Nuevo single de Nikolai Fraiture (The Strokes) con su proyecto Summer Moon

Hace ya algún tiempo, Nikolai Fraiture, bajista de The Strokes, se veía inmerso en un proyecto secundario llamado Summer Moon, una especie de banda camaleónica formada por Stephen Perkins de Jane’s Addiction como batería, Camila Grey de Uh Huh Her como vocalista y teclista y Noah Harmon de Airborne Toxic Event en la guitarra, y a raíz de este proyecto, hace unos días Fraiture compartió su nuevo single del que en febrero se espera el álbum. A nosotros ganas no nos faltan, ¿y a ti?

En este tema, titulado Mornin’, se puede apreciar la fuerte línea de bajo y la voz principal distorsionada, y el trabajo de Stephen Perkins en la batería es sublime como siempre suele ser el caso con él. Pero lo que más me gusta de este tema es su guitarra distorsionada, han sabido encontrar un sonido distante aunque reconfortante.

Recordar que el lanzamiento del álbum está previsto para el 24 de febrero y vendrá de la mano de DTF/Membran.

Fraiture no es alguien conformista y ya pudimos ver las cosas que puede hacer con su creatividad en un proyecto que lanzó en solitario allá por el lejano 2009 en el que lanzó el álbum The Time Of The Assassins bajo un nombre en clave, Nickel Eye, y del que él compuso todas las canciones menos una que fue escrita por el gran Leonard Cohen, y que aunque no tuvo muy buena aceptación en la crítica, sí que la tuvo entre el público. Con todo esto, esperamos con nervios el nuevo álbum de Summer Moon y veremos lo que son capaces de hacer tantos grandes talentos juntos, al menos estamos seguros de que nada malo.