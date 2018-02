¡Nuevo single de Ezra Furman!

Llega nueva música desde Chicago: el cantante y compositor Ezra Furman nos ha brindado un nuevo adelanto de su inminente disco, Transangelic Exodus. Esta nueva canción sigue las anteriormente publicadas como son Suck the Blood from My Wound o Love You So Bad.

El single en cuestión, Maraschino-Red Dress $8.99 at Goodwill, nos divierte con movidos riffs de guitarra, disparatados sintetizadores y, cómo no, la excéntrica pero maravillosa voz del americano.

El tema se halla envuelto en la duda sobre la propia sexualidad y la fluidez de género. Sin embargo, no solo trata el amor, el género, la sexualidad o la religión en el disco. Furman trata de llegar más lejos, acercar al oyente a la realidad americana, para ver cómo van las cosas y qué cauce deberían tomar.

Ezra, preguntado por el disco, ofrece la siguiente descripción:

“No se trata de un registro conceptual, sino casi como una novela o un montón de historias sobre un tema. Una combinación de ficción y realidad. Un acompañante personal para un viaje paranoico. Una saga de homosexuales extraños.”

Transangelic Exodus estará a la venta a partir del próximo 9 de febrero. Hasta entonces os dejamos por aquí el antes mencionado nuevo single: Maraschino-Red Dress $8.99 at Goodwill.