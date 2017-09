Nuevo remix de “On Hold”, tema de The XX, gracias a Jamie XX

On Hold fue el primer sencillo lanzado como adelanto del último álbum de The XX, I See You. En su edición original, lanzada en enero de este año, el largo contenía una decena de temas mientras que la Deluxe, que tardó medio año y llegó en junio, superaba la docena. Entre esas trece pistas hay hasta una versión demo pero ningún remix.

Hoy la banda ha presentado una versión de dicha canción en el show de Annie Mac de la emisora BBC Radio 1. Dicho remix es obra de un miembro de la banda, Jamie XX, quien ya es conocido por su mezclas y ediciones de temas propios. De su álbum en solitario, In Colour de 2015, también se publicaron varios.

Hace poco, The XX hizo una versión en directo del tema de Justin Timberlake My Love en el Live Lounge de dicha emisora y ahora trae esta nueva versión de uno propio que os dejamos debajo para que la podáis escuchar.