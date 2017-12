Nuevo llamamiento para buscar pistas sobre el paradero de Richey Edwards (Manic Street Preachers) coincidiendo con su 50º cumpleaños

Aunque muchos solo habréis conocido a Manic Street Preachers como trío, en sus comienzos eran un cuarteto en el que Richey Edwards ejercía de compositor y letrista de la banda, siendo en gran medida el artífice de sus primeros trabajos, especialmente el fantástico The Holy Bible. Sin embargo, tras una larga lucha contra la depresión, Edwards desapareció sin dejar rastro el 1 de febrero de 1995, y tras años de infructuosa búsqueda, las autoridades le dieron por oficialmente fallecido en 2008.

Sin embargo, y comprensiblemente, ni sus compañeros (uno de sus grandes éxitos, Everything Must Go, es prácticamente una explicación y una disculpa a Edwards por haber seguido con la banda tras su desaparición) ni su familia le han olvidado, y coincidiendo con el que hoy (22 de diciembre) hubiera sido su 50º cumpleaños, su hermana ha aparecido en un popular programa de la TV británica pidiendo ayuda a todo aquel que pueda tener una pista sobre su hermano y lo que pudo ocurrirle aquel fatídico día de febrero.

Rachel Edwards, sister of missing Manic Street Preacher guitarist Richard Edwards, joins us with @missingpeople choir this morning: 'Christmas is a really emotive time of year.' pic.twitter.com/cirIPxgLST

— Lorraine on ITV (@ITVLorraine) December 21, 2017