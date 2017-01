Nuevo EP y vídeo de David Bowie en el que sería su 70° cumpleaños 

Pasará el tiempo y seguiremos echando de menos a David Bowie. El genial artista, que falleció a causa de un cáncer el año pasado, habría cumplido hoy 70 años, y para recordarle, acaba de publicarse un nuevo EP con las que fueron sus últimas grabaciones para el musical Lazarus.

Se trata de su single Lazarus y 3 canciones inéditas que se grabaron al mismo tiempo que su último álbum Blackstar, publicado hace exactamente un año, publicándose por primera vez de forma individual: No Plan, Killing a Little Time y When I Met You.

Precisamente, para No Plan, hoy podemos ver un vídeo musical recién estrenado y dirigido por Tom Hingston que os dejamos al comienzo de la noticia y que sirve como un homenaje de lujo al genial artista. En los próximos días, se llevarán a cabo numerosos conciertos y homenajes a lo largo de todo el mundo para recordar la obra de David Bowie en el primer aniversario de su muerte. Y es que su muerte dejó un vacío profundo difícil de rellenar.