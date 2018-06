Nuevo EP en directo de Nick Cave and the Bad Seeds

Si alguna vez has asistido a un concierto de Nick Cave & The Bad Seeds, habrás podido comprobar que se trata de una experiencia única al alcance de muy pocos artistas. Aunque es difícil plasmarlo en una grabación, Nick Cave & The Bad Seeds van a lanzar un EP en directo con grabaciones hechas durante su concierto en Copenhague que tuvo lugar en octubre de 2017.

No se trata de la primera vez que podemos ver documentos oficiales de este concierto, ya que fue grabado en vídeo y estrenado en cines a principios de año por solo una noche.

El EP, que será publicado digitalmente y en un vinilo de 12 pulgadas, saldrá a la venta el próximo 28 de septiembre e incluye las siguientes 4 canciones:

Jubilee Street

Distant Sky

From Here To Eternity

The Mercy Seat

Recientemente, pudimos disfrutar de los australianos durante su concierto en el Primavera Sound. Ahora, si quieres un aperitivo de este próximo lanzamiento, ya puedes ver la grabación en vídeo de Distant Sky que como ya hemos dicho, irá incluido en este EP.