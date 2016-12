Nuevo disco para Graig Finn (The Hold Steady)

Si 2016 ha dado otro interesante año musical, no parece que el año 2017 vaya a ir mucho peor, y eso que nos quedan muchos nuevos proyectos y discos por descubrir. Así, en nuestra lista de nuevos discos para el año que viene tenemos que apuntar otra novedad, ya que está en camino el tercer disco del cantante de uno de los grupos de rock más interesantes de Brooklyn, The Hold Steady.

Y es que ha sido en el twitter del grupo donde se ha señalado que su cantante, Craig Finn, tenía previsto publicar un nuevo disco. Lo que sabemos por ahora de este tercer disco, tras la consagración de su carrera en solitario con su segundo disco publicado en 2015, Faith in the Future, es que la fecha de venta es el 24 de marzo de 2017, que llevará como título We All Want The Same Things y que ha sido realizado bajo el sello discográfico Partisan Records. Para los interesados que quieran que se les guarde el disco, pueden encargarlo a partir del 10 de enero.

Por otra parte, este tercer disco vendrá acompañado de una gira que se desarrollará desde el 11 de enero hasta el 21 del mismo de 2017, si bien todas las fechas son para Estados Unidos. Estas fechas se suman a los conciertos ya confirmados este pasado noviembre en los que Finn iba a girar con su otro grupo, The Uptown Controllers, cuyos conciertos son entre febrero y marzo, si bien tampoco se realizará ninguno fuera de sus fronteras.

Como curiosidad este año se cumplieron 10 años del disco de debut del grupo The Hold Steady, Boys and Girls In America, 10 años que han dado mucho como, por ejemplo, cantar la canción de The bear and the maiden fairy en la tercera temporada de Juego de Tronos y donde Graig Finn ha demostrado ser bastante inquieto en cuanto al mundo musical, presentando nuevos proyectos, como este en solitario.

Os seguiremos informado, porque esperamos poder pronto escuchar un adelanto.