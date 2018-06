Nuevo disco Elvis Costello a la vista

El londinense Elvis Costello anuncia nuevo trabajo de estudio que le llevará de gira por varios países, siendo España una de esas paradas.

Por si tuviésemos pocos alicientes para disfrutar de su inminente visita con motivo del ciclo de conciertos Noches del Botánico en la Universidad Complutense de Madrid, acabamos de saber que el mítico Elvis Costello lanzará próximamente un nuevo disco con su banda The Imposters. La última vez qué lanzó material bajo este proyecto fue hace 10 años, con Momofuku en 2008, lo que no quiere decir que haya estado callado desde entonces, ya que han salido a la venta dos álbumes en solitario y uno con The Roots.

Aunque no sabemos todavía cuándo será publicado de forma oficial, todo hace indicar que será a lo largo de otoño de este año, ya que para entonces se va a enrolar en una larga gira por Estados Unidos que arranca el próximo 2 de noviembre en Pennsylvania.

Estaremos atentos a los detalles y posibles adelantos de este retorno. Mientras, disfrutaremos de la magia a su directo en un par de días, el próximo 21 de junio en Madrid. Las entradas se pueden adquirir a través del siguiente enlace, una oportunidad imprescindible para ver a este eterno genio de la música.