¿Nuevo disco de U2 en diciembre?

Si llevas desde 2014 esperando un nuevo disco de U2, parece que tu espera está muy cerca de terminar. Según las informaciones del The Irish Sun, Songs of Experience, que así se llamará este nuevo trabajo, se publicará el próximo 1 de diciembre coincidiendo con el Día Mundial del Sida, algo que cobra especial sentido teniendo en cuenta que Bono es uno de los co-fundadores de la institución benéfica RED, que precisamente lucha para erradicar esta enfermedad.

Afortunadamente, antes podremos escuchar un adelanto si todas estas informaciones son ciertas, ya que el periódico irlandés afirma que You’re The Best Thing About Me, primer single, será publicado el 8 de septiembre, así que pronto podremos comprobar si el talento compositivo de la veterana formación aún sigue en forma.

Mientras tanto, el cuarteto sigue inmerso en la gira mundial por el 30º aniversario de uno de sus grandes discos, The Joshua Tree, que recientemente les trajo a Barcelona.