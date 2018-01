Nuevo disco de The Decemberists a la vista

Los anuncios de álbumes no cesan, en concreto para el mes de marzo, momento en el que se están acumulando una buena hornada de buenos lanzamientos. En esta ocasión el turno es de uno de los grupos más elegantes de los últimos veinte años. El barroquismo de The Decemberists volverá en 2018 con un nuevo trabajo.

El octavo LP de los de Portland se titulará I’ll Be Your Girl y llegará el 16 de marzo vía Capitol Records. Se trata del sucesor de What A Terrible World, What A Beautiful World, de 2015, y lo produce John Congleton, quien ha trabajado junto a Angel Olsen o St. Vincent. Como anticipo del próximo material de los estadounidenses, se ha compartido el adelanto Severed.

En un comunicado de la banda, el guitarrista Colin Meloy ha expresado su opinión sobre esta referencia: “Cuando has estado en una formación durante 17 años, inevitablemente hay hábitos que se repiten. Así que nuestra ambición esta vez era escapar de nuestra zona de confort. A eso apunta trabajar con un productor diferente y utilizar un estudio de grabación distinto. Queríamos liberarnos de viejos patrones y darnos la licencia de intentar algo insólito.”

Ante estas palabras, la espera para poder escuchar sus nuevas composiciones se hará muy larga. De momento, nos quedamos con ganas de conocer el nuevo rumbo y de saber si pasarán por territorio nacional en 2018.