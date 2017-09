Nuevo disco de Sigur Ros para 2018

Sigur Ros ha hablado sobre el progreso de su nuevo álbum, algo que ya se hacía esperar. Además ha querido anunciar los detalles de un nuevo festival con artistas tan destacados como Jarvis Cocker.

Esta semana comenzó la banda su gira por el Reino Unido y han anunciado un nuevo festival llamado ‘NORÐUR OG NIÐUR’, que se celebrará en el Harpa Concert Hall de Reyjavík entre el 27 y el 30 de diciembre y contará hasta el momento con Jarvis Cocker, Kevin Shields de My Bloody Valentine, Stars of the Lid, Dan Deacon, Julianna Barwick, Sin Fang, Sóley y Örvar Smárason, JFDR y Hugar.

“Estamos más que emocionados con NORÐUR OG NIÐUR”, dijo la banda en un comunicado. “Organizar tu propio festival es genial, elaboras una liga fantástica de todos tus jugadores favoritos, contactas a la gente, cruzas los dedos, y con un poco de suerte, consigues un equipo totalmente fenomenal de talento inigualable. Todos en un lugar al mismo tiempo listo para hacer que la magia suceda”.

No sólo eso, sino que la banda también ha revelado que están avanzando en un nuevo disco. Aparte del sencillo Óveður del año pasado, la banda no ha lanzado un álbum desde 2013 con Kveikur pero ahora hablan sobre un gran número de canciones ya escritas. Están esperando lanzar el álbum en 2018.