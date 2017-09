Nuevo Box Set con la etapa más góspel de Bob Dylan

Trouble No More – The Bootleg Series Vol.13, así se llama la nueva caja musical editada por Bob Dylan que incluirá tres álbumes de su “etapa más góspel”. Esta época comprende los años 1979, 1980 y 1981 de Dylan y los trabajos llamados Slow Train Coming, Saved y Shot Of Love.

Este nuevo proyecto incluirá dos cds o un set de cuatro LPs y una caja edición Deluxe con otros ocho cds y un DVD. Este conjunto cuenta con 100 grabaciones inéditas tomadas tanto en directo como en estudio y que incluyen 14 temas nunca antes lanzados en la discografía del artista.

A parte de audios, dentro del set habrá un nuevo DVD con conciertos, imágenes de su gira de 1980 que podrán verse por primera vez y sermones de Michael Shannon. Este pack gigantesco saldrá el 3 de noviembre via Columbia Records y Legacy Recordings y estará destinado para los más fanáticos del cantante que se encuentra en una gira otoñal de su último disco, Triplicate.