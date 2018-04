Ante el optimismo que generó el lanzamiento en 2015 de The Magic Whip, los fans de Blur siguen aguardando un posible nuevo álbum de la banda. Sobre esta posibilidad se le ha preguntado a Graham Coxon, quien ha minimizado esa posibilidad. Primero fue en iNews, donde afirmó que por el momento Blur no se plantea hacer nada nuevo. Coxon afirma que conforme se va envejeciendo es más complicado hacer cosas, ya que hay menos tiempo.

Continúan los proyectos al margen de Blur

Recientemente hablamos en Crazyminds acerca de Damon Albarn, líder de Blur, inmerso en la preparación de un nuevo álbum de Gorillaz. Pero Coxon tampoco se ha quedado de brazos cruzados, ya que suya es la banda sonora de la serie de Netflix, The End of the F***ing World.

No parece por tanto que a corto o medio plazo podamos anunciar nuevo material de Blur, pero en Crazyminds nos interesa saber si os gustaría que volviesen a los escenarios o a los estudios, o por el contrario pensáis como Graham Coxon.