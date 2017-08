Nuevo adelanto del próximo disco de los Foo Fighters, con videoclip incluido

El día 15 del mes que viene Foo Fighters sacarán a la venta su noveno álbum, Concrete And Gold, a través de RCA Records. A falta de menos de un mes, la banda ha publicado un nuevo tema, The Sky Is A Neighborhood, y lo han hecho acompañándolo de un nuevo videoclip dirigido por el propio Dave Grohl.

En este vídeo aparecen Violet y Harpe, las hijas de Grohl que han querido ser partícipes de la exitosa carrera de su padre. Mientras las dos hermanas leen la letra de la canción escrita en un vejo libro su padre interpreta el tema con toda la banda en el tejado de la casa. Este tema comenzó a sonar en mayo en los conciertos los Foo Fighters y formará parte del nuevo trabajo del grupo que seguirá a su exitoso Sonic Highways de 2014