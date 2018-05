Hoy al mediodía, la organización del Festival Internacional de Benicàssim ha dado una nueva tanda de confirmaciones. A los ya confirmados The Killers, Liam Gallagher o Two Doorr Cinema Club entre muchos otros, se unen Chase & Status, Oscar & The Woolf, o The Horrors. Del panorama nacional, Perro o Carolina Duarte son de las confirmaciones más destacadas.

A propósito de la publicación del cartel por días, la organización del FIB ha puesto ya a la venta las entradas por días. El precio de salida hasta finales de este mes será de 50 euros para jueves, sábado y domingo, y 60 para el viernes.

La vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Benicàssim tendrá lugar los días 19, 20, 21 y 22 de julio.

Aquí te dejamos el cartel por días por si te animas a ir a uno de los festivales con más historia de nuestro país.