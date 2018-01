Nueva demanda millonaria contra Spotify para arrancar 2018

Comienzo de año movido para Spotify. Si a finales de año volvía a montarse un debate entre músicos de renombre en redes sociales sobre si el reparto de beneficios que hace el gigante sueco del streaming es justo o no, encabezado por Geoff Barrow y seguido por Thom Yorke entre otros, ahora se ven golpeados por una gran demanda de alrededor de 1.500 millones de euros por parte de Wixen Music Publishing.

Se trata de la compañía que administra las composiciones de Tom Petty, Zach De La Rocha y Tom Morello de Rage Against the Machine, Dan Auerbach de The Black Keys, Donald Fagen de Steely Dan, Rivers Cuomo de Weezer, David Cassidy, Neil Young, Kim Gordon de Sonic Youth, Stevie Nicks, y muchos otros.

En la demanda, Wixen Music Publishing afirma que Spotify que el servicio de transmisión utilizó miles de canciones de sus representados sin licencia ni compensación económica alguna.

Por el momento, no conocemos la reacción de Spotify ante este nuevo contratiempo.