Superorganism es una banda formada por ocho miembros – provenientes de lugares como Londres, Japón, Australia y Nueva Zelanda – que viven obsesionados por la música dede hace varios años, cuando siete de ellos crearon una casa-estudio-DIY en Homerton (Londres) y decidieron mudarse a vivir allí.

Fue en esta misma casa, a principios del año 2017, cuando el colectivo tuvo su gran momento creativo: aunque habían hecho ya varias composiciones, acababa de nacer algo increíble, muy fresco; mandaron las pistas a su amiga Orono, una estudiante japonesa que estaba en el instituto de Maine, Nueva Inglaterra, y rápidamente escribió y grabó su voz. Lo que volvió a través del Atlántico era una pieza de pop tecnicolor, Something For Your M.I.N.D., con la que Superorganism había nacido.

Ahora, comparten su nuevo single Reflections on the Screen, que sirve de antesala de su primer disco, que estará disponible el próximo viernes 2 de marzo.