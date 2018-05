Escucha una nueva canción de Melody’s Echo Chamber, ‘Desert Horse’

Después de una prolongada pausa debido a una hospitalización por un grave accidente, Melody’s Echo Chamber vuelve este año con nuevo disco titulado Bon Voyage que estrenó el pasado mes con la canción Breathe In, Breathe Out. Ahora podemos escuchar el segundo adelanto titulado Desert Horse, con numerosos giros electrónicos a lo largo de sus cinco minutos de duración.

Este nuevo trabajo verá la luz el próximo 15 de junio, nada menos que seis años después de su prometedor debut homónimo. Además de este nuevo tema, os dejamos con el tracklist del disco al completo.

Tracklist

1. Cross My Heart

2. Breathe In, Breathe Out

3. Desert Horse

4. Var Har Du Vart

5. Quand Les Larmes D’un Ange Font Danser La Neige

6. Visions Of Someone Special, On A Wall Of Reflections

7. Shirim