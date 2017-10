Nueva canción de Charlotte Gainsbourg

El nuevo álbum de la cantante Charlotte Gainsbourg saldrá a la luz dentro de menos de un mes y la artista ha decidido compartir un nuevo tema como adelanto.

Bajo el título de Rest, el 17 de noviembre podrá escucharse al completo su último trabajo en los últimos siete años y dentro de sus once pistas se encuentra Ring-A-Ring O’Roses, la canción en cuestión. Se puede escuchar a través de Apple Music, Spotify y soportes varios. Además de este tema y el anterior adelanto, Deadly Valentines, Charlotte ha compartido el ya mencionado título del álbum que estará co-escrito por Manuel de Homem-Christo, miembro de Daft Punk.

Os dejamos la canción para que podáis escucharla así como la lista de canciones que compondrán el trabajo.

Rest:

01 Ring-a-Ring O’ Roses

02 Lying With You

03 Kate

04 Deadly Valentine

05 I’m a Lie

06 Rest

07 Sylvia Says

08 Songbird in a Cage

09 Dans Vos Airs

10 Les Crocodiles

11 Les Oxalis