Doblete de novedades para amantes de The Strokes con nuevas canciones de Albert Hammond Jr y Julian Casablancas

Interesante fin de semana para los fans de The Strokes, que a falta de noticias de la banda neoyorquina han tenido un doblete de novedades por parte de los proyectos en solitario de Albert Hammond Jr y Julian Casablancas. En el caso de Hammond Jr, ha compartido una nueva canción extraída de su cuarto álbum en solitario Francis Trouble, que se publicará el próximo viernes 9 de marzo. Tras estrenar Muted Beatings y Far Away Trucks, ahora nos presenta Set To Attack, como adelanto de este disco.

También hay novedades de The Voidz

Pero, además, también hemos tenido novedades de Julian Casablancas y su banda The Voidz, que han estrenado el videoclip para el single All Wordz Are Made Up, dirigido por su guitarristas Jeramy “Beardo” Gritter con una estética muy ochentera. Una buena forma de seguir conociendo las canciones que formarán parte de este inminente nuevo álbum titulado Virtue, que también disfrutaremos este mes, concretamente el día 30 de marzo.