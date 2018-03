Noel Gallagher quiere volver a trabajar con Damon Albarn

A todos aquellos que vivimos la llamada guerra del ‘britpop’ a mediados de los 90, nos sigue fascinando que Noel Gallagher y Damon Albarn hayan acabado trabajando juntos.

El mayor de los Gallagher apareció en una de las canciones del último disco de Gorillaz y, supuestamente, Albarn le iba a devolver la cortesía en el nuevo trabajo del ex-compositor de Oasis, Who Built The Moon?. Sin embargo, los calendarios y esquemas de trabajo tan ocupados que manejan ambos artistas hizo que, desafortunadamente, no fuese posible esta colaboración.

De todos modos, para Gallagher no es una página cerrada, sino que le encantaría trabajar con Albarn en el futuro, aunque eso siga cabreando a su hermano Liam. Primero murió la guerra del ‘britpop’ con colaboraciones como estas y luego la edición impresa de la revista NME. Fin de una época.