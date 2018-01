Noel Gallagher presenta vídeo para ‘It’s a Beautiful World’

A finales del pasado 2017, Noel Gallagher presentaba su tercer álbum post-Oasis, Who Built the Moon. Ahora, el británico ha decidido compartir vídeo para uno de los temas. Se trata de la cuarta pista del álbum, It’s A Beautiful World, que se suma ya a otros vídeos del trabajo como los de Holy Mountain y el title track Who Built The Moon.

En el clip podemos ver a Noel Gallagher con sus High Flying Birds, tocando el tema en una sesión de estudio, mientras se intercala material de vídeo apocalíptico.

A partir de febrero, Gallagher se embarcará en una gira mundial de presentación de su nuevo disco cuya única parada en España, por ahora, está fijada para el festival BBK Live de Bilbao entre el 12 y 14 de julio junto a otros nombres como Alt-J, Gorillaz, The Chemical Brothers o The XX.