Noel Gallagher pondrá a la venta artículos de sus giras con Oasis

¿Os gustaría adquirir parte de la equipación e instrumentos de Oasis? Pues tendréis la oportunidad a partir del día 2 de octubre.

Si ayer conocimos la salida del nuevo álbum del ex-Oasis Who Built The Moon?, para el próximo 24 de noviembre, hoy hemos sabido que pondrá a la venta más de 50 artículos a través del portal online de compra venta de equipos musicales nuevos y de segunda mano Reverb .

Los artículos estarán disponibles a partir del 2 de octubre, y sabemos que venderá artículos como amplificadores, unidades de efectos, guitarras y varias piezas más de cuando tocaba con su hermano, que forman parte de su colección privada.

Entre ellas podremos destacar un Melltron Mk VI de finales de los 90 que Oasis usaba en sus grabaciones, un amplificador Orange OR120 Overdrive que fue utilizado en una gira de Oasis y que fue construído expresamente para Gallagher por el gurú de los amplificadores Adrian Emsley, también un amplificador principal que viene con un setlist impreso del “ensayo de Oasis antes del último concierto no oficial de la banda”.

Aquí podéis ver alguna pieza:

El propio Noel, explicó: “Cuando has estado tocando durante tanto tiempo como yo, tiendes a acumular una gran cantidad de equipo, que ni a mi ni a nadie nos está haciendo servicio mientras están guardadas por ahí”. Y agregó: “Estas piezas tienen mucha historia, pero todavía siguen siendo funcionales- me encantaría dejarlas en manos de alguien que les de un buen uso”.

Mientras esperamos a la venta de instrumentos y al nuevo álbum de Gallagher, ya conocemos las fechas de la gira que le llevará por Reino Unido e Irlanda para el próximo año. Os las dejamos todas aquí, por si viajáis por allí el próximo año.

22 Abril 2018 Brighton, Brighton Centre

24 Abril 2018 Glasgow, The SSE Hydro

25 Abril 2018 Aberdeen, BHGE Arena

27 Abril 2018 London, The SSE Arena Wembley

30 Abril 2018 Nottingham, Motorpoint Arena

1 Mayo 2018 Birmingham, Birmingham Arena

3 Mayo 2018 Newcastle, Metro Radio Arena

4 Mayo 2018 Manchester, Manchester Arena

6 Mayo 2018 Cardiff, Motorpoint Arena

7 Mayo 2018 Leeds, First Direct Arena

9 Mayo 2018 Belfast, The SSE Arena

10 Mayo 2018 Dublin, 3Arena