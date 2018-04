Noel Gallagher insinúa la posibilidad de lanzar dos álbumes más

El artista británico se encuentra en plena gira de presentación de Who Built The Moon?. Noel Gallagher ha sido entrevistado por Lars Ulrich y ha insinuado que el tercer álbum del guitarrista de Oasis podría tener dos sucesores en los próximos meses. Como era de esperar, Liam Gallagher ha respondido a su hermano.

“Tengo toda una reserva de canciones, escribo siempre, así que tengo mucho material“, ha comenzado afirmando Noel Gallagher. También ha asegurado que seguirá trabajando con el productor David Holmes: “Voy a hacer otro disco con él de este estilo, pero el último llevó cuatro años, por lo que probablemente lo tendré que hacer junto a otro trabajo en el sentido más tradicional“.

Su hermano Liam no ha desaprovechado el momento para responder a Noel a través de Twitter. “¿Qué pasó con tu viaje de pop cósmico?“, le ha preguntado el pequeño de los Gallagher.

Traditional thought you don't do traditional anymore what happened to your cosmic pop journey shit it have we as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 9, 2018