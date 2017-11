Noel Gallagher incorpora las tijeras como instrumento en su nueva canción

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, o al menos casi todo, en el campo de las actuaciones en directo, va Noel Gallagher y se presenta en el programa musical por excelencia de la televisión británica, Later… With Jools Holland, para interpretar su nuevo tema titulado She Taught Me How To Fly acompañado de una banda que incluía, y aquí la sorpresa para todo el que ha visto la actuación, a uno de los músicos haciendo ¿música? ¿percusión? con unas tijeras.

Sí, habéis leído bien, con nada menos que unas tijeras, y al realizador también debió parecerle sorprendente ya que enfocó a la concentrada músico unos cuantos segundos para que se viese bien lo que estaba haciendo. Desde luego, las redes sociales se volvieron locas con todo tipo de comentarios a continuación, sobre todo esperando la opinión de su hermano Liam, que por supuesto acabó llegando.

Im afraid not but I do have somebody sharpening a pencil it sounds mega with a bit of reverb on it proper out there gear

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 1, 2017