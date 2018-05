Noel Gallagher comparte un EP de remixes para ‘It’s A Beautiful World’

El ex-guitarrista de Oasis continúa promocionando su último álbum junto a los High Flying Birds. Noel Gallagher compartió el pasado viernes un nuevo trabajo. En este caso, el británico ha colgado un EP que contiene cuatro remixes del single It’s A Beautiful World.

La canción, que pertenece al álbum Who Built The Moon? de 2017, ha sido revisada por tres DJ-s de prestigio. Por un lado, Andrew Weatherall, productor de extensa carrera en Reino Unido (estuvo detrás del Screamadelica de Primal Scream); y por otra parte, Mike Pickering y Graeme Park, leyendas de la noche de Manchester y, en concreto, de la sala de conciertos The Haçienda.

En un principio, Noel Gallagher editó la publicación por el Record Store Day, el pasado 21 de abril. Ahora, el músico ha compartido en Spotify y YouTube el EP, que contiene cuatro remezclas, dos de Weatherall y otras dos de la otra pareja de DJ-s.