Noel Gallagher anuncia “Who Built The Moon?”, su nuevo disco

¿Te está costando arrancar en esta mañana de lunes? Quizá la noticia de que Noel Gallagher acaba de confirmar la publicación de su nuevo disco sirva para animarte. Se titulará Who Built The Moon? y saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre (ya puedes reservarlo aquí). El anuncio viene acompañado, además, por un teaser en el que empieza a adelantarnos el sonido que podemos esperar de este trabajo:

Además, Noel Gallagher y sus High Flying Birds van a lanzarse a presentarlo con la gira mundial que arrancará en primavera del año que viene, pero desgraciadamente, por ahora no ha anunciado paradas en nuestro país, algo que esperemos cambie en las próximas semanas.

Por ahora, para ver al mayor de los Gallagher tendrás que viajar a Reino Unido, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Holandas, Luxemburgo o República Checa. Por si acaso, os dejamos todas las fechas a continuación:

Reino Unido e Irlanda:

22 Abr Brighton Centre

24 Abr Glasgow The SSE Hydro

25 Abr Aberdeen BHGE Arena

27 Abr London The SSE Arena Wembley

30 Abr Nottingham Motorpoint Arena

1 May Birmingham Arena

3 May Newcastle Metro Radio Arena

4 May Manchester Arena

6 May Cardiff Motorpoint Arena

7 May Leeds First Direct Arena

9 May Belfast The SSE Arena

10 May Dublin 3Arena



Europa: