Noel Gallagher afirma que reformar Oasis “le mataría como persona”

Si eres de los que sigues soñando cada día con una posible reunión de Oasis, las últimas declaraciones de Noel Gallagher volverán a echar por tierra tus esperanzas.

El mayor de los hermanos insiste en que está centrado en su carrera en solitario, que le llevará a publicar su nuevo disco Who Built The Moon? el próximo 24 de noviembre, y sobre una posible reunión de la banda que le hizo famoso, ha asegurado que no se producirá ya que esto le “mataría como persona“.

A pesar de la insistencia de su hermano Liam, que sí parece estar interesado en que esta reunión se produzca, Noel ha vuelto a aclarar que no necesita el dinero, no necesita la gloria y que hay recuerdos que no quiere revivir, en sus propias palabras.

El guitarrista y compositor, no tiene “asuntos pendientes” de resolver ni lograr con Oasis, y por ello no tendría sentido volver con ellos en vez de seguir evolucionando como artista en solitario.

Por tanto, y pese a que siempre habrá rumores, Noel Gallagher sigue firme en su decisión de no reformar Oasis, y por el momento, parece que ese sueño tendrá que esperar.