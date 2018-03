Noah and the Whale reeditarán sus dos primeros discos en vinilo

Hace un tiempo, un fan de Noah and the Whale llamado Dan Waggon inició una campaña en redes sociales para conseguir que se reeditasen en vinilo los dos primeros discos de la banda.

Ahora, cuatro años después, ha logrado hacerse con la suya y el propio Charlie Fink, líder de la formación, ha anunciado que Peaceful, the World Lays Me Down (de 2008) y The First Days of Spring (de 2009) saldrán en vinilo el próximo 18 de mayo.

Recordemos que la banda anunció su separación en 2015, pero han vuelto a dar señales de vida para agradecer la iniciativa de sus seguidores, que ha hecho esta reedición posible. Por si acaso, os dejamos el anuncio oficial que ha hecho la banda en Twitter, ya que merece la pena leer la carta al completo. Si tenéis ganas de tener estos dos trabajos en vinilo, ya sabéis lo que tenéis que hacer.

Amazing news! 'The First Days Of Spring' and 'Peaceful, The World Lays Me Down' are to be released on vinyl for the first time ever!! Shout out to @NATWVinyl pic.twitter.com/iw4eB4remz

— Noah and the Whale (@noahandthewhale) March 23, 2018