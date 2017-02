No te pierdas este increíble vídeo póstumo para Leonard Cohen

Después de que se produjera el fallecimiento del músico y poeta Leonard Cohen el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, el mundo de la industria músical ha mostrado sus condolencias por el sensible deceso.

Su último álbum estuvo disponible para el público un par de semanas antes de su muerte y de este material se desprenden melodías como Steer Your Way y la canción que lleva el mismo nombre del álbum You Want it Darker, las cuales han recibido múltiples valoraciones positivas.

Ayer mismo pudimos conocer el nuevo vídeo musical para el sencillo Traveling Light, el cual es un emotivo homenaje póstumo a Cohen que nos ha emocionado a todos.

Los encargados de la producción y distribución de dicho vídeo fueron Sammy Slabbink y Adam Cohen, hijo del ahora fallecido. Ambos decidieron crear una atmósfera utilizando imágenes inéditas, donde se observa a Leonard en la parte exterior de su casa hablando sobre su estado de salud.

Por otra parte, en la ceremonia de los Brit Awards realizada el miércoles pasado, se rindió homenaje al músico nacido en Quebec, de igual forma George Michael y David Bowie fueron recordados durante la entrega de premios, en la cual Cohen estaba nominado a Mejor Solista Masculino Internacional, no obstante el también canadiense Drake ganó la categoría.

A continuación puedes ver el sentimental vídeo del sencillo Traveling Light.