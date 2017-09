No puedes perderte a Fumaça Preta y Candeleros. Hoy, Madrid. Moby Dick

Esta son las anotaciones que tenemos sobre Fumaça Preta, en Crazyminds:“Flash 4. Fumaça Preta. Batería, percusión, bajo, algún toque de sinte, da igual lo que sea, es amor. Venezolanos, UK, viviendo en Amsterdam y cantando en portugués. Muy enormes”. Fuzz-tropical, de una intensidad contagiosa. Es uno de esos grupos que no debes perderte y en el que no hay normas, ni patrones estilísticos establecidos. Lo mismo se dejan llevar por sonidos punk, metaleros que buscan la diversión, el disfraz, el baile y el tropicalismo. Volantazos estilísticos pero siempre llevados al límite, a sudar, a traspasar. Son una auténtica gozada. No puedes perdértelos.

En Giradiscos nos dicen de ellos: “Con un pie firmemente apoyado en el rock psicodélico anglosajón y el otro bailando al son de ritmos de Cabo Verde, tan pegadizos que pondrían en danza a una tortuga de 2 patas, este combo multinacional es una auténtica fuerza de la naturaleza. Nacidos como experimento de estudio cuando el productor/percusionista portugués-venezolano Alex Figueira invitó a algunos viejos amigos a meterse con él en un pequeño estudio analógico en Amsterdam, Fumaça Preta llevan desde 2014 sorprendiendo al público de todo el mundo con su energía, carisma y un impresionante sonido que bebe, además de la psicodelia, del free jazz, los fraseos metaleros y sensaciones musicales tropicales como el tambú y el funaná.

El año pasado lanzaron ”Impuros Fanáticos” caracterizado por una especial furia tropical psicodélica y desde entonces no han parado de tocar por toda Europa”.

Antes una auténtica sorpresa Candeleros, “La propuesta de Candeleros está llena de matices y eclecticismos. Con una base de sonidos afrocaribeños, el grupo ofrece una suerte de ritual psicodélico con tambores, guitarra y percusión”.

Para acceder a las entradas presione aquí: https://www.wegow.com/conciertos/fumaca-preta-en-madrid/