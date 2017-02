“No Plan”, el nuevo EP de David Bowie, tendrá edición física

Más de un año hace ya desde que el gran David Bowie dejara al mundo de la música huérfano, pero eso no es un impedimento para que nos siga llegando nuevo material inédito del inglés. Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, hasta ahora solamente en formato digital, nos llegó No Plan, un EP que contiene cuatro canciones, entre las cuales se encuentra Lazarus, tema que ya aparecía dentro de su último álbum, Blackstar.

Como ya he dicho, No Plan ya está disponible en formato digital, pero la novedad es que, si lo queréis en formato CD deberéis esperar hasta el 24 de febrero, día en el que saldrá a la venta. Pero la cosa no queda ahí, y menos tratándose de Bowie. ¿Qué pasa con el vinilo? Pues bien, el 21 de abril saldrá la edición normal y corriente en este formato. Pero aún hay más, el 26 de mayo tendremos una edición especial que contendrá un vinilo blanco y material exclusivo. Todos los formatos han sido diseñados por Jonathan Barnbrook, que era un habitual en el resto de material sacado por Bowie.

De momento, para que vayáis pensando si os compraréis alguna de esas preciosidades, os dejo la lista de Spotify con los cuatro temas del EP. ¡Disfrutad!