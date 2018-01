“No Mercy In This Land”, nuevo disco colaborativo de Ben Harper y Charlie Musselwhite

Publicado por el sello Anti-, No Mercy In This Land será la segunda colaboración de Ben Harper y Charlie Musselwhite tras Get Up!“, que fue nº 1 en la lista de blues de Billboard en su primera semana a la venta y recibió el premio Grammy de 2014 a mejor álbum de blues.

Harper y Musselwhite presentarán el álbum en directo en una gira mundial que arranca el 30 de marzo en San Francisco y recalará en Barcelona (27 de abril – Sala Barts) y Madrid (3 de mayo – La Riviera). Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 26 de enero.

Además, aún hay más buenas noticias, y es que ya podemos escuchar el primer adelanto, llamado también No Mercy In This Land.

Os dejamos, a continuación, con el tracklist completo de este esperado trabajo:

When I Go Bad Habits Love And Trust The Bottle Wins Again Found The One When Love Is Not Enough Trust You To Dig My Grave No Mercy In This Land Movin’ On Nothing At All The Bottle Wins Again (Live at Machine Shop) * Trust You To Dig My Grave (Live at Machine Shop)* No Mercy In This Land (Live at Machine Shop)*

*solo en la edición deluxe digital