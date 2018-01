No hay demanda de Radiohead a Lana Del Rey, según el sello de los británicos

La polémica entre Radiohead y Lana Del Rey acaba de dar un giro inesperado. Según el sello de la banda de Oxford, no hay demanda alguna por plagio hacia la cantante estadounidense por el parecido entre su canción Get Free y el clásico de Radiohead Creep. Una extraña afirmación teniendo en cuenta que la propia Lana Del Rey confirmó dicha demanda en redes sociales, asegurando que no se había inspirado en ningún caso en el hit de Radiohead y que, pese a ello, les había ofrecido un 40% de los derechos de autor, aunque Thom Yorke y compañía exigían la totalidad, por lo que el asunto se resolvería en los tribunales.

Sin embargo, según Warner, el caso aún no habría llegado a ese punto, sino que se están produciendo conversaciones con los abogados de Lana Del Rey desde agosto del año pasado, pero sin demanda de por medio. Igualmente, desde el sello afirman buscar reconocimiento para los autores de Creep como co-autores de la canción de la estadounidense debido a que “está más que claro que los versos de Get Free usan elementos musicales que se encuentran en los versos de Creep”, pero que en ningún caso han exigido el 100% de los derechos del tema.

Mientras se aclara el tema, seguimos esperando algún tipo de comentario por parte de alguno de los miembros de la banda británica, que aún no se han pronunciado al respecto.