No Crafts confirman la publicación de su nuevo EP

Hace tiempo que les tenemos echado el ojo al trío madrileño de garage y rock alternativo No Crafts, y por eso nos ha alegrado saber a fecha oficial del lanzamiento de su nuevo EP No Arts, No Crafts, que tendrá lugar el próximo viernes 20 de enero a través de un teaser colgado en el canal de YouTube de Clifford Records, sello encargado de editar el nuevo trabajo de la banda madrileña y que alcanza con este EP la referencia número 100 de su catálogo.

El nuevo trabajo de No Crafts ha sido grabado en el estudio Manufacturas Sonoras junto al productor Fran Meneses, y ya hemos podido escuchar un adelanto titulado R.A.D que os dejamos a continuación.

R.A.D by Clifford Records, No Crafts

Con su mezcla de garage y rock alternativo, Carlos Núñez (voz y guitarra), Ángel Hontecillas (bajo y sintetizador) y Celia Juárez (batería) unieron sus fuerzas en el verano de 2015 y, tan solo unos meses después, publicaron su primer single Dancing Alone, grabado en un garaje y producido por Tony Punk, un tema que es una auténtica declaración de intenciones y que oscila entre el garaje y el surf, trayendo un sonido ochentero a nuestros oídos. No Crafts volvió a sorprender en febrero de 2016 con su doble single Never Going Down/Popular Trial, autoeditado y grabado en Manufacturas Sonoras al igual que su nuevo EP. La banda nos reveló entonces otra cara de su música con el primero de los temas, un corte que nos brindaba la versión más llenapistas del trío y nos introducía en en un armónico mar de delay, coros y sintetizadores.

Esperemos a poder escuchar sus nuevas canciones muy pronto.