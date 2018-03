El último EP de la trilogía de Nine Inch Nails llegará en junio

La tercera y final entrega de la trilogía de EPs de Nine Inch Nails llegará el próximo mes de junio, justo antes de su esperada participación en el Mad Cool Festival de Madrid. Después de lanzar Not The Actual Events en 2016 y Add Violence en 2017, el proyecto liderado por Trent Reznor ha tardado un poco más de lo esperado en lanzar esta última entrega, como ha explicado en una entrevista para 6 Music.

Según Reznor, después de terminar Add Violence sintieron que estaban siendo demasiado predecibles y que estaban forzando las cosas tanto musical como en el aspecto de la composición de las canciones, así que decidieron darse un tiempo para afrontar este último EP con un punto de vista diferente y renovado.

Una vez han finalizado este proyecto, parece ser que Reznor y Atticus Ross volverán a centrarse en la elaboración de bandas sonoras que tantos éxitos les ha dado en los últimos años, aunque aún no han confirmado los proyectos exactos en los que participarán. Por nuestra parte, estaremos deseando escuchar este nuevo EP y disfrutarlo en directo el 14 de julio en el Mad Cool festival.