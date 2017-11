Nine Inch Nails, nueva incorporación al cartel de Mad Cool 2018

Nine Inch Nails, el grupo de rock industrial más importante de todos los tiempos, desplegará todo su arsenal en Mad Cool Festival 2018. Fundados en Cleveland (Ohio) en 1988, son los responsables de llevar el género a una audiencia masiva, y prueba de ello son los más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Aunque en realidad llamarles “grupo” no es demasiado exacto. Desde sus orígenes, Trent Reznor (cantante, compositor, letrista, productor y multi-instrumentalista) es el único miembro permanente y el responsable de la dirección musical de la banda. El talento de Reznor para escribir canciones melódicas estructuradas sobre duros ritmos electrónicos y riffs metaleros han convertido a Nine Inch Nails en una de las bandas más influyentes de nuestra era. Álbumes tan emblemáticos como The Downward Spiral (1994), The Fragile (1999), With Teeth (2005) o Hesitation Marks (2013) son indispensables para entender la evolución de la música alternativa de las últimas tres décadas.

Además Reznor ha participado en la composición de numerosas bandas sonoras – The Social Network (2010), The Girl with the Dragon Tattoo (2011), Gone Girl (2014), llegando a ganar un Oscar de la Academia, junto a Atticus Ross, miembro también de la banda desde 2016. Su último proyecto es una trilogía de EPs – de los que ya hemos conocido Not The Actual Events (2016) y Add Violence (2017) – en los que encontramos a unos Nine Inch Nails tan desconcertantes y peligrosos como siempre.

La banda al completo llegará a Madrid el próximo mes de julio para hacer vibrar al público de Mad Cool Festival 2018 con su apoteósico directo.

A lo largo de este pasado fin de semana, también se incorporaron al cartel La Maravillosa Orquesta del Alcohol y Black Pistol Fire.