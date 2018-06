Nine Inch Nails homenajea a Bowie en su concierto en Las Vegas

El pasado 13 de junio el grupo estadounidense Nine Inch Nails arrancó su gira norteamericana Cold and Black and Infinite por todo lo alto, haciendo un homenaje a David Bowie con su canción I´m Afraid of Americans. Como la guinda del pastel de una trilogía de EPs en la que llevan ya dos años trabajando, la banda liderada por Trent Reznor sacará a la luz el próximo 22 de junio su EP final: Bad Witch, un álbum con seis temas entre los que se encuentra, entre otras, la canción God Break Down the Door.

En el concierto de Las Vegas, que dio comienzo a su gira junto al grupo The Jesus And Mary Chain, sorprendieron al público cantando este tema de Bowie. Pero esto no fue una simple versión elegida al azar. En esta canción del álbum Earthling de El Duque Blanco, Reznor salía persiguiendo a Bowie por las calles de Nueva York.

Pero esta no es la única razón por la que Nine Inch Nails decidió homenajear a Bowie, Para Reznor, el artista fue una figura paterna, alguien que le impulsó a seguir adelante, a lograr la sobriedad, a levantarse cuando tocó fondo. Cuando Bowie murió, Reznor compartió estas palabras en una entrevista para la revista Rolling Stones, “No pensé que hubiéramos terminado. Me siento como una persona que ha perdido a su mentor, a una figura paterna, alguien que mira hacia fuera para que tú seas mejor, recordándote que en un mundo donde la estupidez tiene un punto de apoyo, hay espacio para la excelencia y la magnífica visión sin concesiones”.

Nine Inch Nails, sigue con su gira para seguir sorprendiéndonos con nuevas y viejas canciones y, ¿quién sabe?, puede que toquen alguna canción más de Bowie.