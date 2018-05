Nine Inch Nails estrenan la obsesiva ‘God Break Down The Door’

La banda liderada por Trent Reznor anunciaba recientemente el lanzamiento de un nuevo trabajo. Nine Inch Nails publicarán el 22 de junio Bad Witch, un pequeño álbum de seis canciones al que pertenece este tema, God Break Down The Door.

De esa forma, el mes que viene cerrarán la trilogía de publicaciones comenzada hace un par de años. Tras Not The Actual Events, de 2016, y Add Violence, de 2017, Nine Inch Nails ponen punto y final con este próximo estreno.

Una fecha en España

Antes de su llegada han querido compartir el obsesivo adelanto ya mencionado. “Cuando vino la hora de cantar, yo sólo estaba probando cosas realmente, sólo para ver. Nunca tuve el valor para cantar así, no sabía que podía cantar“, ha comentado Reznor a la radio británica.

Se trata de la cuarta pieza del total de seis que componen el cercano disco de Nine Inch Nails. El grupo estará el 14 de julio en España, en el Mad Cool 2018. Después, cuando acabe el verano, se embarcarán en una inmensa gira norteamericana junto a The Jesus And Mary Chain.