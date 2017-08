Nile Rodgers se pierde el primer concierto de su longeva carrera tras ser ingresado en el hospital

A lo largo de su longeva carrera, y a pesar de haber sido diagnosticado hace años con un cáncer de próstata que afortunadamente ha logrado superar, como confirmó al público asistente a su concierto en Glastonbury este verano, Nile Rodgers nunca se había perdido un solo concierto a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, esta semana ha tenido que cancelar su actuación en Toronto debido a una enfermedad no revelada que le ha obligado a ingresar en el hospital.

Thanks Johnny. I've never missed one gig in my life… well, it's been that way till now. The Dr. caught me trying to sneak out. #LOVE https://t.co/51S6KBRcKs

— Nile Rodgers (@nilerodgers) August 14, 2017