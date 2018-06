Nile Rodgers & CHIC anuncian álbum y presentan su primer adelanto

Precursores de la música disco y funk, CHIC han dado los detalles de su próximo trabajo. Se trata del primer álbum en 26 años de la formación liderada hoy en día por el guitarrista y miembro fundador Nile Rodgers. El próximo 7 de septiembre verá la luz este esperado ‘comeback’ discográfico.

It’s About Time, nuevo disco de Nile Rodgers & CHIC, llegará vía Virgin EMI. La obra ya cuenta con una portada, compartida en exclusiva por la revista V. Además, ya se puede disfrutar del primer adelanto, Boogie All Night.

We talk to @CHICorg frontman @nilerodgers on the band's first album in 25 years, and the familiar yet futuristic album cover, debuting exclusively on V. https://t.co/eJfWXW9ERl pic.twitter.com/KWg0z2bl0G

— V Magazine (@vmagazine) June 12, 2018