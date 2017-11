Nick Cave valora sus conciertos en Israel como un acto contra la censura

El músico australiano anunció a principios de año su gira europea, en la que se incluyeron una serie de bolos organizadas en Israel. Estas fechas, celebradas esta semana, levantaron mucha polémica. Otros artistas trataron de impedir que Nick Cave & The Bad Seeds actuaran en el país de Oriente Medio, como ya ocurrió este último año con el concierto que realizó Radiohead en Tel Aviv.

Cave ha dado una rueda de prensa para aclarar el motivo por el que se han llevado a cabo las actuaciones, las cuales llevaron a Roger Waters, Thurston Moore o Tunde Adebimpe a manifestar su desacuerdo con la decisión de tocar allí “mientras continúa el apartheid“.

El cantante ha comentado que hacía 20 años que no giraba con su banda por tierras israelís. Además ha añadido que el tour por esa zona sale costoso y consume mucho tiempo: “encima de eso, tienes que sufrir una especie de humillación pública de Roger Waters y compañía.”

El líder de los Bad Seeds ha dado la explicación a su cambio de actitud, indicando que sucedió cuando Brian Eno le pidió que firmara hace tres años una lista llamada Artistas Por Palestina. “Había algo que me olía mal sobre la lista. Luego se me ocurrió que no estaba firmando la lista, pero tampoco estaba tocando en Israel. Y eso me pareció realmente cobarde por mi parte.”

“Así que después de pensarlo mucho, llamé a mi gente y les dije que íbamos a hacer un tour por Europa e Israel. De repente, se convirtió muy importante para mi mostrar una postura en contra de la gente que está intentando callar, intimidar, censurar y silenciar a los músicos. Hay dos razones por las que estoy aquí. La primera, porque amo Israel y su gente, y la segunda, porque quiero mantener mis principios contra cualquiera que intente censurar y silenciar a los artistas“, ha explicado el intérprete australiano.

La Campaña de Palestina a favor del Boicot Cultural y Académico de Israel ya ha reaccionado a los comentarios de Nick Cave. “Es una decisión política y moral para posicionarse con el opresor contra el oprimido“, destaca en el comunicado colgado en Twitter.